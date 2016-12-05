×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Четверо уральцев попали под поезд20 февраля в 18:11

  • Текст

Никто не выжил.

За три дня на территории трех регионов УрФО четыре человека погибли под колесами поезда.

17 февраля 2017 года в 8.42 в Челябинской области на станции Флюсовая грузовой поезд сбил 24-летнего мужчину. Он стоял в колее, разговаривал по телефону и не услышал сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

В тот же день в 22.19 в Тюменской области на станции Заводоуковск под товарняк попал 48-летний мужчина, который перебегал через пути в неположенном месте.

18 февраля в 12.34 в Свердловской области на 110 километре 4 пикета перегона "Егоршино - Красные Орлы" грузовой состав задавил 59-летнего мужчину, которого зацепило вагоном.

В ночь на 19 февраля на Южном Урале на 3 километре 4 пикета перегона "Миасс - Учалы" поезд переехал лежавшего на путях 27-летнего мужчину.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×