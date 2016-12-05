Никто не выжил.

За три дня на территории трех регионов УрФО четыре человека погибли под колесами поезда.

17 февраля 2017 года в 8.42 в Челябинской области на станции Флюсовая грузовой поезд сбил 24-летнего мужчину. Он стоял в колее, разговаривал по телефону и не услышал сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

В тот же день в 22.19 в Тюменской области на станции Заводоуковск под товарняк попал 48-летний мужчина, который перебегал через пути в неположенном месте.

18 февраля в 12.34 в Свердловской области на 110 километре 4 пикета перегона "Егоршино - Красные Орлы" грузовой состав задавил 59-летнего мужчину, которого зацепило вагоном.

В ночь на 19 февраля на Южном Урале на 3 километре 4 пикета перегона "Миасс - Учалы" поезд переехал лежавшего на путях 27-летнего мужчину.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.