В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека20 февраля в 19:24
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В том числе 7-летний мальчик.
Вечером 20 февраля 2017 года под Богдановичем лоб в лоб столкнулись две легковушки, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, автомобиль Citroen под управлением 46-летней женщины вынесло на встречную полосу, где он влетел в Mitsubishi Pajero.
Погибли три человека: женщина-водитель Citroen и два ее пассажира – 74-летний пенсионер и 7-летний мальчик.
Пассажирка Mitsubishi с травмами различной степени тяжести доставлена в ЦРБ Богдановича.
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