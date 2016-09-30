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В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека20 февраля в 19:24

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В том числе 7-летний мальчик.

Вечером 20 февраля 2017 года под Богдановичем лоб в лоб столкнулись две легковушки, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, автомобиль Citroen под управлением 46-летней женщины вынесло на встречную полосу, где он влетел в Mitsubishi Pajero.

Погибли три человека: женщина-водитель Citroen и два ее пассажира – 74-летний пенсионер и 7-летний мальчик.

Пассажирка Mitsubishi с травмами различной степени тяжести доставлена в ЦРБ Богдановича.

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