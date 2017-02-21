Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение20 февраля в 20:22
- Текст
Он больше не виновник ДТП.
Следователи изменили статью, по которой обвиняется водитель-участник югорского ДТП, в котором погибли 11 детей и 1 взрослый. По данным группы гражданского расследования аварии, Марат Зайнуллин, управлявший автобусом, в котором находились погибшие, больше не считается виновником ДТП. Теперь ему вменяется ч.3 ст.281 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Что это значит? А значит, что следствие полностью установило, что автобус не виновен в ДТП. Что он ехал строго по своей полосе. И что в него прилетел, двигавшийся по встречке грузовик "Вольво", - написал один из участников группы Михаил Кокорев на своей странице в социальной сети "В контакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Стоит отметить, что Зайнуллин в данный момент находится под арестом. За решеткой остаются еще два фигуранта уголовного дела - водитель грузовика Раиль Саитханов и предприниматель Александр Сидорук, которому принадлежал автобус.
Страшное ДТП произошло вечером 4 декабря 2016 года на трассе Ханты-Мансийск - Нефтеюганск. Автобус задел встречный грузовик и вылетел под другой тягач. Погибли 11 воспитанников спортшколы "Сибиряк", которые возвращались с соревнований по акробатике, и их тренер.
Ранее по теме:
Для пострадавших в ДТП в Югре собрали 5 миллионов
Обвиняемого в гибели 11 детей в Югре водителя оставили в СИЗО
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:12
ГК "Новый Поток" приняла участие в выставке "Нефть.Газ.Энерго"
Во второй раз.Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.
-
20 февраля в 16:30
Под Ханты-Мансийском 21-летний водитель влетел в отбойник и погиб
Он гнал на большой скорости в непогоду.20 февраля в 14:37
Автобус с 40 пассажирами застрял на трассе под Нижневартовском
Слетев на обочину.01 февраля в 10:43
Для пострадавших в ДТП в Югре собрали 5 миллионов
Вскоре начнут выдавать деньги.30 января в 18:12
Обвиняемого в гибели 11 детей в Югре водителя оставили в СИЗО
До 3 апреля.30 января в 16:49
Одному из фигурантов дела о гибели 11 детей в Югре продлили арест
До апреля.30 января в 14:53
Фигурантов дела о гибели 11 детей в Югре этапировали в Екатеринбург
Их дело передано в столицу Урала.27 января в 13:46
В Югре в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
Двое в больницы.23 января в 18:16
В Югре глава стройфирмы задолжал бюджету и ПФР 205 миллионов
Не говоря о долгах по зарплате.23 января в 08:38
В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли 4 человека
Пятеро пострадали.16 января в 16:16
Двое пострадавших в югорском ДТП детей доставлены в Москву
В Югре на лечении осталась только тренер.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.