Он больше не виновник ДТП.

Следователи изменили статью, по которой обвиняется водитель-участник югорского ДТП, в котором погибли 11 детей и 1 взрослый. По данным группы гражданского расследования аварии, Марат Зайнуллин, управлявший автобусом, в котором находились погибшие, больше не считается виновником ДТП. Теперь ему вменяется ч.3 ст.281 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Что это значит? А значит, что следствие полностью установило, что автобус не виновен в ДТП. Что он ехал строго по своей полосе. И что в него прилетел, двигавшийся по встречке грузовик "Вольво", - написал один из участников группы Михаил Кокорев на своей странице в социальной сети "В контакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Стоит отметить, что Зайнуллин в данный момент находится под арестом. За решеткой остаются еще два фигуранта уголовного дела - водитель грузовика Раиль Саитханов и предприниматель Александр Сидорук, которому принадлежал автобус.

Страшное ДТП произошло вечером 4 декабря 2016 года на трассе Ханты-Мансийск - Нефтеюганск. Автобус задел встречный грузовик и вылетел под другой тягач. Погибли 11 воспитанников спортшколы "Сибиряк", которые возвращались с соревнований по акробатике, и их тренер.

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