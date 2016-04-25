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В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцемСегодня в 07:53

  • Текст

И женщину.

Вечером 20 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Корепина автоледи на Skoda Octavia сбила женщину с коляской, в которой находился 4-месячный младенец, передает "Уралинформбюро".

От удара коляска опрокинулась, а мать ребенка упала на проезжую часть.

По информации горГИБДД, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. При повороте водитель не увидела пешеходов. Обзор ей якобы закрыла автомобильная стойка.

Пострадавших отвезли в областную детскую больницу, а после обследования отпустили. Врачи убедились, что благодаря коляске и зимней одежде ребенок не пострадал.

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