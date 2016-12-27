В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарокСегодня в 09:18
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Ночью.
В ночь на 21 февраля 2017 года в Екатеринбурге на территории дилерского центр "Лексус - Екатеринбург" полыхали шесть дорогих иномарок.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на Металлургов поступило в 02.52. Огонь охватил 18 "квадратов". Один из автомобилей сгорел полностью, повреждены кузовы двух Lexus RX-350 и трех Lexus LX-450D.
На тушении работали 2 единицы техники и 11 человек. Полностью пожар был потушен спустя 2 часа.
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