Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без теплаСегодня в 09:51
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Из-за коммунальной аварии.
В Екатеринбурге жители микрорайона Старой Сортировки на ночь остались без тепла.
Батареи в домах горожан начали остывать накануне вечером в связи с аварией на сетях. К утру 21 февраля в квартирах стало совсем холодно.
Как сообщили "Уралинформбюро" в ЕДДС, на данный момент авария устранена.
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