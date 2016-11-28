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Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без теплаСегодня в 09:51

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Из-за коммунальной аварии.

В Екатеринбурге жители микрорайона Старой Сортировки на ночь остались без тепла.

Батареи в домах горожан начали остывать накануне вечером в связи с аварией на сетях. К утру 21 февраля в квартирах стало совсем холодно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ЕДДС, на данный момент авария устранена.

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