Из-за коммунальной аварии.

В Екатеринбурге жители микрорайона Старой Сортировки на ночь остались без тепла.

Батареи в домах горожан начали остывать накануне вечером в связи с аварией на сетях. К утру 21 февраля в квартирах стало совсем холодно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ЕДДС, на данный момент авария устранена.