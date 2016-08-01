Екатеринбуржца с ножевым ранением увезли с проходной ОАО "ВИЗ"21 февраля в 10:32
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Он в больнице.
Утром 21 февраля 2017 года в Екатеринбурге с проходной Верх-Исетского метзавода на скорой увезли мужчину с ножевым ранением шеи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
"В отдел полиции №9 из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что доставлен пациент с ножевым ранением шеи. Мужчина пока не опрошен, так как находится в достаточно тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка. Устанавливается, при каких обстоятельствах мужчина получил травму", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Как выяснилось, пострадавший - работник ООО "Экватор", арендующего помещения у ОАО "ВИЗ" (дочернее предприятие ООО "ВИЗ-Сталь"). В головной компании уточнили, что в 1.40 в дежурную часть ЧОП "ВИЗ-Сталь" обратился работник "Экватора", сообщивший, что его коллега ранил себя. На место вызвали скорую и полицию. Пострадавший сам добрался до проходной ОАО "ВИЗ", откуда его увезли в больницу.
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