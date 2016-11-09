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В Нижневартовске водитель "КамАЗа" протаранил маршрутку с пассажирами21 февраля в 10:48

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Пострадали 6 человек.

20 февраля 2017 года в 7.30 в Нижневартовске в районе улицы 2П-2 столкнулись "КамАЗ" и микроавтобус с пассажирами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, на перекрестке неравнозначных дорог 43-летний водитель "КамАЗа" не пропустил "ГАЗель" под управлением 28-летнего мужчины.

Травмы получили 6 пассажиров маршрутки - 61, 51, 46, 40, 37 и 30 лет.

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