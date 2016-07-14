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Самолет из Нового Уренгоя сдуло ветром в Уфе21 февраля в 11:30

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При посадке.

Вечером 20 февраля Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии", летевший из Нового Уренгоя, развернуло сильным порывом ветра при посадке в аэропорту Уфы. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 27 метров.

На борту находились 50 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Из-за инцидента аэропорт на время прекратил прием и отправку воздушных судов. В настоящее время он работает в штатном режиме, уточнили в авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Следователи проверяют все версии произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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