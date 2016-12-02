В Челябинске скончалась месячная девочка21 февраля в 11:33
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В деле разбираются следователи.
Утром 20 февраля 2017 года в больнице Калининского района Челябинска умер младенец. Девочке был всего один месяц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР. Ребенка госпитализировали накануне ночью – девочке стало плохо после кормления.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится судмедэкспертиза для установления причины смерти младенца.
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