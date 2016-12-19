УК не может найти место порыва.

В поселке Белоярском снова произошло коммунальное ЧП. У жителей нескольких многоквартирников с 19 февраля нет холодной воды.

"В УК "Малиновка" сказали, что случился порыв. Место порыва найти не могут", - пояснила "Уралинформбюро" местная жительница.

В управляющей компании от комментариев отказались, посоветовав обратиться в администрацию ГО. Там "Уралинформбюро" сообщили, что глава городского округа Павел Юдин знает о ситуации и в данный момент вопрос решается. Когда именно будет устранена проблема, пояснить не смогли.

Есть основания полагать, что маяться без воды местным жителям придется долго. Не исключено, что порыв произошел из-за отключения от отопления Белоярского экспериментально-инструментального завода. Тепломагистраль, ведущая к предприятию, проложена рядом с водоводом, питающим жителей. По сути она прогревала водовод и не давала ему перемерзнуть. Сейчас теплотрасса холодная.

Как пояснил "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Максим Иванов, МУП "Новые технологии" отрезало завод от тепла из-за спора по поводу суммы взаимной задолженности.

"На территории завода расположена трансформаторная подстанция и ЛЭП. Завод считает, что это его собственность и выставляет МУПу счета за транспортировку электроэнергии. МУП претензии завода не признает ввиду того, что тариф на транспортировку не защищен в РЭКе. А защитить тариф в РЭКе завод не может, потому что нет документов, подтверждающих право собственности на линию. Более того, ходят слухи, что линия вообще бесхозная. По всей видимости, в этом причина различного понимания размеров взаимной задолженности", - прокомментировал депутат.

Сейчас руководство предприятия, чиновники и коммунальщики сели за стол переговоров.

Стоит добавить, что коммунальные скандалы в Белоярском ГО не утихают с прошлой зимы, которую сельчане провели без отопления. После этого под уголовное преследование попали экс-начальник отдела капстроительства Сергей Вшивков и бывший замглавы округа по ЖКХ Сергей Прохоренко.

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