Припаркованную у склада.

Утром 21 февраля 2017 года в Екатеринбурге снежная глыба с крыши дома №81 по улице Проходной обрушилась на припаркованную рядом Daewoo Nexia.

К счастью, в момент происшествия в машине никого не было. "Хозяин, когда увидел, был в шоке. Ничего не мог сказать!" - рассказал "Уралинформбюро" очевидец.

Сейчас автовладелец выясняет, кто должен был убирать снег с крыши складского помещения, чтобы предъявить ему счет за покореженный автомобиль.