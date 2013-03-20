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В Магнитогорске ветер сдул с дороги две машины21 февраля в 13:57

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Минивэн и внедорожник.

Вечером 20 февраля 2017 года на трассе под Магнитогорском ураганным ветром в кювет сдуло внедорожник и минивэн. Запись с видеорегистратора в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам южноуральцев, сначала на шоссе Космонавтов с дороги снесло Volkswagen Multivan, где ехала семья. А буквально через минуту в 50 метрах перевернулся китайский внедорожник.

"Пассажир мужчина в возрасте по его словам скорость держал 70 просто сдуло. С ним все в порядке. Машину перевернули толпой. Много людей остановилось помочь. Молодцы что все дружно все исправили", - пишет очевидец Динар Хамидуллин в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Следует напомнить, что накануне из-за непогоды спасатели перекрыли движение грузовиков по трассе М5 "Урал".

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