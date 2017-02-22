Под Миассом в тройном ДТП погиб мужчина21 февраля в 16:28
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Еще два человека пострадали.
Утром 21 февраля 2017 года в Челябинской области на 1770 километре федеральной трассы М5 "Урал" произошло тройное ДТП.
Как сообщила "Уралинформбюро" инспектор пропаганды ГИБДД по Миассу Дарья Лунева, погиб водитель грузовика Isuzu. Водители двух других автомобилей получили травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: ГИБДД по Миассу
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