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Екатеринбуржец устроил стрельбу в заказнике21 февраля в 17:14

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Его задержала полиция.

Под Богдановичем полицейские задержали охотника, открывшего стрельбу на территории заказника.

Инцидент произошел утром 20 февраля 2017 года. В дежурную часть о выстрелах сообщил инспектор охотничьего заказника областного значения "Богдановичский". На место выехал наряд ДПС.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, стражи порядка обнаружили автомобиль Mazda 3, стоявший на обочине на 80 километре трассы Екатеринбург - Тюмень (в районе заказника). Вскоре из леса вышел владелец иномарки. У него в руках был сверток, который тот поспешил убрать в салон. Это оказалась куртка с завернутым в нее карабином "Вепрь". В машине полицейские обнаружили стреляные гильзы и патроны.

Владельцем оружия оказался 31-летний екатеринбуржец, работающий начальником участка одной из управляющих компаний уральской столицы. Он признался, что увидел в лесу "пушного зверька" и дважды выстрелил в него, однако промахнулся.

Мужчине грозит 4 тысячи рублей штрафа с лишением права заниматься охотой.

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