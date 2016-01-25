Екатеринбуржец устроил стрельбу в заказнике21 февраля в 17:14
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Его задержала полиция.
Под Богдановичем полицейские задержали охотника, открывшего стрельбу на территории заказника.
Инцидент произошел утром 20 февраля 2017 года. В дежурную часть о выстрелах сообщил инспектор охотничьего заказника областного значения "Богдановичский". На место выехал наряд ДПС.
Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, стражи порядка обнаружили автомобиль Mazda 3, стоявший на обочине на 80 километре трассы Екатеринбург - Тюмень (в районе заказника). Вскоре из леса вышел владелец иномарки. У него в руках был сверток, который тот поспешил убрать в салон. Это оказалась куртка с завернутым в нее карабином "Вепрь". В машине полицейские обнаружили стреляные гильзы и патроны.
Владельцем оружия оказался 31-летний екатеринбуржец, работающий начальником участка одной из управляющих компаний уральской столицы. Он признался, что увидел в лесу "пушного зверька" и дважды выстрелил в него, однако промахнулся.
Мужчине грозит 4 тысячи рублей штрафа с лишением права заниматься охотой.
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