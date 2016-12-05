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У стен челябинской больницы умер пациент21 февраля в 16:13

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Родственники винят в случившемся врачей.

В Челябинске на территории ГКБ №6 умер 57-летний мужчина. Родственники винят в случившемся врачей, которые якобы не оказали пациенту необходимую помощь.

Трагедия произошла 19 февраля 2017 года. Челябинцу стало плохо в продуктовом магазине. Его на скорой увезли в больницу. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава, мужчина был пьян. Врачи провели все необходимые обследования и не выявили серьезных патологий. Мужчина написал отказ от госпитализации и вышел покурить. Через некоторое время его нашли мертвым на территории медучреждения.

Родственники уверены, что врачи просто проглядели у пациента патологию. По данному факту проводят проверку следователи.

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