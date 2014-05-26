Помято несколько машин.

Перепады температуры в уральских регионах обернулись атакой сосулек. К счастью, прохожие пока не пострадали, а вот машинам уже "прилетело".

21 февраля в Челябинске упавшая глыба пробила лобовое стекло автомобиля. Видеозапись с последствиями случившегося очевидец выложил в Интернет. По его словам, автомобиль с пробитым лобовым стеклом был припаркован на Витебской. Никаких опасных крыш при этом рядом не было. По всей видимости, автовладелец приехал на помятой машине из другого места.

(Видео: Николай Казанцев, YouTube)

В Тюмени под ледяной обстрел попали две легковушки. В Екатеринбурге глыба раздавила припаркованную возле склада на Проходной Daewoo Nexia.

Неприятные сюрпризы оттепели на этом явно не закончатся. Сейчас в уральской столице +1 градус, в Тюмени - 2 градуса тепла, в Челябинске столбик термометра поднялся до +4.

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