Уральские автовладельцы попали под обстрел сосулек21 февраля в 17:51
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Помято несколько машин.
Перепады температуры в уральских регионах обернулись атакой сосулек. К счастью, прохожие пока не пострадали, а вот машинам уже "прилетело".
21 февраля в Челябинске упавшая глыба пробила лобовое стекло автомобиля. Видеозапись с последствиями случившегося очевидец выложил в Интернет. По его словам, автомобиль с пробитым лобовым стеклом был припаркован на Витебской. Никаких опасных крыш при этом рядом не было. По всей видимости, автовладелец приехал на помятой машине из другого места.
(Видео: Николай Казанцев, YouTube)
В Тюмени под ледяной обстрел попали две легковушки. В Екатеринбурге глыба раздавила припаркованную возле склада на Проходной Daewoo Nexia.
Неприятные сюрпризы оттепели на этом явно не закончатся. Сейчас в уральской столице +1 градус, в Тюмени - 2 градуса тепла, в Челябинске столбик термометра поднялся до +4.
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