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На Среднем Урале изуродованный труп собаки выбросили у детсада21 февраля в 18:15

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С пса сняли шкуру и отрубили лапы.

В свердловском поселке Колчедан живодер убил собаку, а останки бросил на виду у детей.

"С нее сняли шкуру, отрезали ей лапы, свернули шею и выкинули возле детского сада, - пишут в соцсетях очевидцы. - Известно, что это сделал мужчина из-за того, что собака лаяла на детей". По словам местных жителей, по дороге мимо помойки, где был брошен труп, каждый день дети ходят в садик и школу.

Как оказалось, инцидент произошел еще в декабре 2016 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе отдела МВД "Каменск-Уральский", местный житель убил собаку, которая бросилась на его ребенка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. В полиции подчеркнули, что в поселке Колчедан много бездомных агрессивных собак. При этом конкурс на отлов животных администрация городского округа разместила на сайте госзакупок только 15 февраля 2017 года.

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