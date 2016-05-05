Мальчик получил травму головы.

Вечером 21 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Баумана с крыши дома №5 на коляску с ребенком упала глыба снега.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, полугодовалый мальчик с травмами головы был доставлен в ДГКБ №9. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются очевидцы.

Инцидентом также заинтересовались следственные органы. В пресс-службе свердловского СУ СКР сообщили, что в ближайшее время будут допрошены сотрудники управляющей компании.

Следует отметить, что из-за оттепели снег валится буквально с каждой крыши - прохожие ежеминутно рискуют быть "похоронены" под глыбой.