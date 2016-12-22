Еще двое пострадали.

Днем 21 февраля 2017 года в Кургане на повороте на улицу Загородную произошла серьезная авария - столкнулись автобус ПАЗ и Mercedes. Погиб 28-летний водитель легковушки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, последствия ДТП на 255 километре трассы "Р-254 Иртыш" ликвидировали спасатели. На место выезжали 5 человек и одна единица техники.

По данным местного телеканала "Область 45", виновником аварии стал водитель автобуса - он не уступил дорогу легковушке при повороте налево. В момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. От удара из окна ПАЗа вылетела женщина-кондуктор. Она и водитель получили травмы и были госпитализированы.