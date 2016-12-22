В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек21 февраля в 19:45
- Текст
Еще двое пострадали.
Днем 21 февраля 2017 года в Кургане на повороте на улицу Загородную произошла серьезная авария - столкнулись автобус ПАЗ и Mercedes. Погиб 28-летний водитель легковушки.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, последствия ДТП на 255 километре трассы "Р-254 Иртыш" ликвидировали спасатели. На место выезжали 5 человек и одна единица техники.
По данным местного телеканала "Область 45", виновником аварии стал водитель автобуса - он не уступил дорогу легковушке при повороте налево. В момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. От удара из окна ПАЗа вылетела женщина-кондуктор. Она и водитель получили травмы и были госпитализированы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
21 февраля в 20:18
Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
После нескольких часов обысков.21 февраля в 20:01
Южноуралец случайно зарезал нападавшего
Ему грозит 2 года.21 февраля в 19:45
В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек
Еще двое пострадали.21 февраля в 19:21
Пермяк отделался "условкой" за истязание 8-летнего пасынка
Он издевался над ребенком больше полугода.21 февраля в 19:20
Екатеринбуржцы развели более 100 свалок
В черте города.21 февраля в 19:18
Гребенщиков закатил бесплатный концерт в Тюмени
По традиции.21 февраля в 19:17
Суд обязал руководство гимназии №9 взяться за здание
По требованию прокуратуры.21 февраля в 19:16
Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды
На несколько часов.21 февраля в 18:58
В центре Екатеринбурга ограбили прохожего
Подозреваемый задержан.21 февраля в 18:48
В свердловском Уставном суде оспаривают право депутатов выбирать мэров
Протестующие подали голос в Дегтярске.21 февраля в 18:43
В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
Мальчик получил травму головы.21 февраля в 18:36
Стюардессы подали в суд на "Аэрофлот" за "толстых и страшных"
Сотрудниц "рассортировали" по внешности.21 февраля в 18:28
Уральские политики почтили память погибших в ВОВ
Возложением цветов.21 февраля в 18:20
Екатеринбуржец отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли
Организаторы не спешат раскошеливаться.21 февраля в 18:15
На Среднем Урале изуродованный труп собаки выбросили у детсада
С пса сняли шкуру и отрубили лапы.
-
22 декабря 2016 в 13:26
В лобовом ДТП на свердловской трассе погиб человек
Еще трое серьезно пострадали.17 августа 2016 в 11:30
На тюменской трассе в ДТП с автобусом погиб человек
Еще девять пострадали.14 февраля в 12:30
Тюменская школьница сломала челюсть в ДТП с автобусом
Аварию устроила автоледи.10 февраля в 17:15
В Челябинске в лобовом ДТП погиб мужчина
Столкнулись две легковушки.10 февраля в 16:27
В Зауралье иномарка врезалась в фуру - двое погибших
Еще два человека пострадали.06 февраля в 14:04
На Южном Урале после ДТП сгорела иномарка - погиб мужчина
Пострадала женщина с детьми.23 января в 16:49
На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
Погибли два человека.20 января в 10:26
В Югре в лобовом ДТП погиб человек
Еще двое пострадали.13 января в 10:29
На ЕКАДе автобус протаранил легковушку
Пострадали два человека.28 декабря 2016 в 10:29
В Югре фура снесла легковушку
Погиб человек.
Главные новости
- 21 февраля в 20:18Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
- 21 февраля в 18:43В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
- 21 февраля в 16:42Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу
- 21 февраля в 15:58Зауралец пытался сбыть в Екатеринбурге 1,5 килограмма "синтетики"
- 21 февраля в 15:04Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
Аналитика
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.
С квитанцией в "неотложку"
Отправляются пенсионеры.
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.