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В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек21 февраля в 19:45

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Еще двое пострадали.

Днем 21 февраля 2017 года в Кургане на повороте на улицу Загородную произошла серьезная авария - столкнулись автобус ПАЗ и Mercedes. Погиб 28-летний водитель легковушки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, последствия ДТП на 255 километре трассы "Р-254 Иртыш" ликвидировали спасатели. На место выезжали 5 человек и одна единица техники.

По данным местного телеканала "Область 45", виновником аварии стал водитель автобуса - он не уступил дорогу легковушке при повороте налево. В момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. От удара из окна ПАЗа вылетела женщина-кондуктор. Она и водитель получили травмы и были госпитализированы.

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