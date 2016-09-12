В Прикамье столкнулись две фуры - есть пострадавшиеСегодня в 09:52
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Одного из водителей госпитализировали.
Вечером 21 февраля 2017 года на трассе Кунгур - Соликамск - Горнозаводск лоб в лоб столкнулись две фуры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 44-летний водитель Renault Premium (житель республики Беларусь). В этот момент там ехал Freightliner Columbia.
После столкновения виновнику аварии потребовалась только первая помощь. 51-летнего водителя Freightliner Columbia госпитализировали.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.
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