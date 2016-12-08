С высоты 18 этажа.

В Челябинске с 18 этажа строящегося здания на перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной рухнула бетонная плита. Инцидент попал на камеру видеорегистратора, передает "Уралинформбюро".

ЧП произошло днем 20 февраля 2017 года в микрорайоне "Академ Riverside". "Вечно в Челябинске что-то падает. Мой регистратор случайно заснял, как падает плита с высоты. Как лист А4 =) смотреть в верхний левый угол дома. Техника безопасности - что это? Расскажите своим строителям. Интересное было ощущение: плита бесшумно упала. Тишина.... А потом каааак ба-баааах!" - написала свидетельница инцидента hvostochka на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Пострадавших нет.

Следует напомнить, что "Академ Riverside" застраивает скандальная компания "Гринфлайт". Сроки сдачи домов несколько раз переносились, а весной 2016 года стройку заморозили. Прокурорская проверка выявила пропажу 6 миллиардов рублей со счетов застройщика. Позже сумма ущерба увеличилась до 11 миллиардов. Возведение зданий возобновилось после того, как ситуацию взяли на контроль правоохранители, а в "Гринфлайте" сменилось руководство.

Видео: Hvostochka | YouTube.com