Направлявшегося из Нижневартовска в Уфу.

21 февраля 2017 года около 20.00 в Пыть-Яхе из-за сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров поезда Нижневартовск - Уфа. Из якобы заминированного вагона вывели 54 человека. Их временно разместили в автобусах МУП "АТП".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, о бомбе в вагоне сообщили пьяные пассажиры поезда, когда их снимали с него. Тревога оказалась ложной.

Шутники арестованы. Ведется следствие.