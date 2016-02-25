×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре из-за сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров поездаСегодня в 13:11

  • Текст

Направлявшегося из Нижневартовска в Уфу.

21 февраля 2017 года около 20.00 в Пыть-Яхе из-за сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров поезда Нижневартовск - Уфа. Из якобы заминированного вагона вывели 54 человека. Их временно разместили в автобусах МУП "АТП".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, о бомбе в вагоне сообщили пьяные пассажиры поезда, когда их снимали с него. Тревога оказалась ложной.

Шутники арестованы. Ведется следствие.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×