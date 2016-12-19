Житель Нягани пытался покончить с собой у крыльца мэрииСегодня в 12:44
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Суицид не удался.
Житель Нягани попытался наложить на себя руки прямо у входа в мэрию. Инцидент произошел 14 февраля 2017 года. Суицид мужчине совершить не удалось: ему помешали полицейские. По словам несостоявшегося самоубийцы, он решился на этот шаг из-за жилищных проблем.
В пресс-службе регионального УМВД "Уралинформбюро" подтвердили факт случившегося и добавили, что материалы находятся в СУ СКР по ХМАО-Югре. Там оперативно получить комментарий не удалось.
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