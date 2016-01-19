В Североуральске иномарка встала на крышуСегодня в 14:04
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После ДТП.
Днем 22 февраля 2017 года в Североуральске на перекрестке улиц Каржавина - Комсомольской столкнулись две иномарки. От удара одна из них встала на крышу. Видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы.
По имеющимся данным, пострадавших нет.
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