Из-за снежков.

В Магнитогорске 12-летний школьник ударил ножом одноклассницу. Инцидент произошел 21 февраля 2017 года на улице возле одной из школ.

"Девочка получила незначительные повреждения. Сейчас по факту проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

По данным местных СМИ, подросток достал перочинный нож после того, как девочка забросала его снежками.