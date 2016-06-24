12-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницуСегодня в 14:41
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Из-за снежков.
В Магнитогорске 12-летний школьник ударил ножом одноклассницу. Инцидент произошел 21 февраля 2017 года на улице возле одной из школ.
"Девочка получила незначительные повреждения. Сейчас по факту проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.
По данным местных СМИ, подросток достал перочинный нож после того, как девочка забросала его снежками.
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