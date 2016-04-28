Им чудом удалось спастись.

Тюменка с собакой едва не погибли под глыбой льда, рухнувшей с крыши многоэтажки на Холодильной, 22.

Девушка выходила с питомцем из подъезда и по счастливой случайности увернулась от льдины, проломившей козырек, сообщает телеканал "Регион-Тюмень".

В управляющей компании заявили, что уборка снега с крыши была запланирована на следующую неделю. Кроме того, там попеняли на прежних коммунальщиков, которые в свое время меняли кровлю и сделали ее слишком гладкой, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что накануне аналогичный инцидент произошел в Екатеринбурге. Сугроб с крыши дома №5 на Баумана упал на коляску с ребенком. Полугодовалый мальчик чудом избежал серьезных травм.

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