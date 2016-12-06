Он набросился с ножом на соседа.

В Верхнем Тагиле проводится расследование по факту резни в общежитии. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 25-летний мужчина задержан по подозрению в нападении на соседа по комнате. 33-летний пострадавший доставлен в больницу с тяжелым ранением в области грудной клетки.

Подозреваемый - житель Хакасии, командированный на Урал для работы на коммерческом предприятии. Ранее судим не был. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что напал на соседа из личной неприязни.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия).