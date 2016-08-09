В Екатеринбурге на полыхающей мебельной фабрике едва не взорвался газ27 февраля в 08:09
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В здании было несколько баллонов с пропаном.
Вечером 26 февраля 2017 года в Екатеринбурге в здании мебельной фабрики на улице Павлодарской произошел пожар. Он едва не привел к взрыву. В полыхающем помещении находилось несколько баллонов с пропаном. К счастью, спасателям удалось вовремя вытащить их на улицу.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило в 20.12. Огонь охватил 800 квадратных метров мастерской по ремонту мебели. Тушением занимались 40 человек личного состава. Было задействовано 11 единиц техники. Работу осложнило то, что ближайший гидрант оказался неисправным. Пожарным пришлось брать воду из Исети с помощью автоцистерны.
Огонь потушили спустя более чем 3 часа. Погибших и пострадавших нет.
"Здание, в котором произошел пожар, старое, деревянное и готовилось под снос. По одним данным, в нем находится цех по производству мебели, по другим – помещение использовалось под склад. Что точно там находилось, будет установлено, когда полиция выяснит собственника строения. Сейчас сыщики отрабатывают несколько версий произошедшего. Не исключено, что огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки. Об этом позволяет говорить то обстоятельство, что сторож накануне днем видел, как искрил кабель", - прокомментировал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
(Видео: SowaTV66, YouTube)
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