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В машине на Эльмаше нашли мертвую екатеринбурженку27 февраля в 08:28

  • Текст

И двух молодых людей без сознания.

В Екатеринбурге на улице Баумана в заведенном автомобиле нашли мертвую девушку и двух молодых людей без сознания.

Происшествие случилось 25 февраля 2017 года. На место вызвали полицию и скорую. По предварительным данным, молодая горожанка употребляла наркотики, после чего ей и стало плохо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, проводится доследственная проверка.

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