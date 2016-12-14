И двух молодых людей без сознания.

В Екатеринбурге на улице Баумана в заведенном автомобиле нашли мертвую девушку и двух молодых людей без сознания.

Происшествие случилось 25 февраля 2017 года. На место вызвали полицию и скорую. По предварительным данным, молодая горожанка употребляла наркотики, после чего ей и стало плохо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, проводится доследственная проверка.