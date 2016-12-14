В машине на Эльмаше нашли мертвую екатеринбурженку27 февраля в 08:28
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И двух молодых людей без сознания.
В Екатеринбурге на улице Баумана в заведенном автомобиле нашли мертвую девушку и двух молодых людей без сознания.
Происшествие случилось 25 февраля 2017 года. На место вызвали полицию и скорую. По предварительным данным, молодая горожанка употребляла наркотики, после чего ей и стало плохо.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, проводится доследственная проверка.
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