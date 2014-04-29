21-летняя свердловчанка погибла в ДТП на Южном Урале27 февраля в 09:44
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Столкнулись две иномарки.
Вечером 25 февраля 2017 года на 1 километре трассы Тюбук - Кыштым (Каслинский район) лоб в лоб столкнулись Audi A4 и Hyundai Accent.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 27-летний водитель Audi. Погибла 21-летняя девушка - водитель Hyundai (жительница Заречного Свердловской области).
Обстоятельства аварии выясняются.
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