×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы на Уралмаше третий день сидят без воды27 февраля в 09:26

  • Текст

Из-за коммунальной аварии.

В Екатеринбурге жители Уралмаша третий день маются без холодной воды.

Трубопровод в районе дома №53 по улице Машиностроителей лопнул еще 25 февраля. Без ХВС остались жильцы 15 многоэтажек по Машиностроителей, 22-го Партсъезда и Лукиных. После переключений список "обезвоженных" домов сократился до 6.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", вчера были получены необходимые разрешения на проведение раскопок. Однако сотрудники муниципального предприятия до сих пор не могут приступить к работам из-за расположенного на месте порыва столба. Сейчас решается, что с ним делать.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×