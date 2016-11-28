Из-за коммунальной аварии.

В Екатеринбурге жители Уралмаша третий день маются без холодной воды.

Трубопровод в районе дома №53 по улице Машиностроителей лопнул еще 25 февраля. Без ХВС остались жильцы 15 многоэтажек по Машиностроителей, 22-го Партсъезда и Лукиных. После переключений список "обезвоженных" домов сократился до 6.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", вчера были получены необходимые разрешения на проведение раскопок. Однако сотрудники муниципального предприятия до сих пор не могут приступить к работам из-за расположенного на месте порыва столба. Сейчас решается, что с ним делать.