Екатеринбуржцы на Уралмаше третий день сидят без воды27 февраля в 09:26
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Из-за коммунальной аварии.
В Екатеринбурге жители Уралмаша третий день маются без холодной воды.
Трубопровод в районе дома №53 по улице Машиностроителей лопнул еще 25 февраля. Без ХВС остались жильцы 15 многоэтажек по Машиностроителей, 22-го Партсъезда и Лукиных. После переключений список "обезвоженных" домов сократился до 6.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", вчера были получены необходимые разрешения на проведение раскопок. Однако сотрудники муниципального предприятия до сих пор не могут приступить к работам из-за расположенного на месте порыва столба. Сейчас решается, что с ним делать.
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