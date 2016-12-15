Погиб пассажир.

Днем 25 февраля 2017 года на 183 километре Пермского тракта произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель ВАЗ-2115, ехавший со стороны Екатеринбурга, при обгоне вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком DAF и Volkswagen. От удара отечественную легковушку разорвало на части. Пассажир ВАЗа скончался на месте, водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Следует отметить, что в момент ДТП шел снег, и видимость была менее 300 метров.