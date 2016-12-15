На Пермском тракте ВАЗ разорвало на части в тройном ДТП27 февраля в 09:52
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Погиб пассажир.
Днем 25 февраля 2017 года на 183 километре Пермского тракта произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель ВАЗ-2115, ехавший со стороны Екатеринбурга, при обгоне вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком DAF и Volkswagen. От удара отечественную легковушку разорвало на части. Пассажир ВАЗа скончался на месте, водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Следует отметить, что в момент ДТП шел снег, и видимость была менее 300 метров.
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