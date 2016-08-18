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В Перми с крыши двухэтажки упала кирпичная труба27 февраля в 10:42

Фотография

Чудом обошлось без жертв.

В Перми с крыши двухэтажки на улице Веры Засулич, 43 упала тяжелая кирпичная труба печного отопления. Инцидент произошел 25 февраля 2017 года. Труба рухнула прямо у входа в подъезд - к счастью, в момент ЧП прохожих поблизости не оказалось.

Пользователи соцсетей предполагают, что причиной обрушения мог стать скопившийся на крыше снег и ветхость здания.

Как сообщил "Уралинформбюро" директор УК "Доверие Плюс" Павел Главатских, сейчас сотрудники управляющей компании разбираются в причинах происшествия.

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