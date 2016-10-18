Еще трое пострадали.

Вечером 25 февраля 2017 года на трассе Нижневартовск - Излучинск произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 41-летний водитель Daewoo Espero выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Mercedes. После удара легковушка продолжила движение по встречке и протаранила Infiniti.

На месте скончались водитель Daewoo и ехавшие с ним двое мужчин и женщина. Еще трое пассажиров этой машины были госпитализированы. Позднее одна из пострадавших скончалась в реанимации. Также травмы получил водитель Infiniti.