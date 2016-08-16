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С курганской пятиэтажки "сдуло" балкон27 февраля в 12:39

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Не впервой.

Вечером 26 февраля 2017 года в Кургане с пятиэтажки на проспекте Конституции, 51 едва не рухнул балкон. Он оторвался с одной стороны и держался буквально на честном слове. Прямо под балконом расположена кулинария - жертв удалось избежать, поскольку спасатели оперативно демонтировали конструкции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, специалисты выясняют, что именно послужило причиной обрушения. Основные версии - сильный ветер и изношенность здания.

Стоит добавить, что в марте 2016 года в центре Кургана упал балкон с дома №33 по Ленина.

Ранее по теме:
В центре Кургана обрушился балкон жилого дома

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