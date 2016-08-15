Его госпитализировали.

В Кунгуре с 4 этажа жилого дома на Голованова упал 44-летний мужчина. Он приземлился на козырек магазина, сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля 2017 года. По какой причине мужчина выпал из окна, неизвестно. Его вытащили с козырька через квартиру на втором этаже и доставили в центральную городскую больницу.