В Прикамье в лобовом ДТП погиб человек27 февраля в 13:50
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Еще трое пострадали.
Вечером 26 февраля 2017 года на 4 километре трассы Кудымкар - Гайны столкнулись две иномарки.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 35-летний водитель Ford Fusion выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan.
40-летний пассажир Ford скончался на месте. Еще одна пассажирка американской иномарки пострадала. Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель Renault и его попутчица.
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