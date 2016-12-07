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В Прикамье в лобовом ДТП погиб человек27 февраля в 13:50

  • Текст

Еще трое пострадали.

Вечером 26 февраля 2017 года на 4 километре трассы Кудымкар - Гайны столкнулись две иномарки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 35-летний водитель Ford Fusion выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan.

40-летний пассажир Ford скончался на месте. Еще одна пассажирка американской иномарки пострадала. Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель Renault и его попутчица.

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