В квартире вспыхнул компьютер.

Вечером 26 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Онежской произошел пожар в девятиэтажке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", в квартире на 4 этаже загорелся компьютер, огонь охватил 10 "квадратов".

Из дома были эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. Никто не пострадал.