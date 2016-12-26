Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей девятиэтажки27 февраля в 13:16
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В квартире вспыхнул компьютер.
Вечером 26 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Онежской произошел пожар в девятиэтажке.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", в квартире на 4 этаже загорелся компьютер, огонь охватил 10 "квадратов".
Из дома были эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. Никто не пострадал.
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