В Миассе в ДТП пострадал 10-летний ребенок 27 февраля в 15:18
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Столкнулись две легковушки.
В Миассе на улице 8 Июля столкнулись Lada Kalina и BMW 316.
Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды горГИБДД Дарья Лунева, ДТП произошло еще 23 февраля 2017 года. Виновником аварии стал 66-летний водитель отечественной легковушки - при повороте налево он не уступил дорогу встречной иномарке. Пострадал 10-летний пассажир "Лады".
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