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На свердловских дорогах погибли три женщины27 февраля в 17:13

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За воскресенье.

Три женщины погибли на дорогах Свердловской области 26 февраля 2017 года.

Первая трагедия произошла утром на 144 километре трассы Екатеринбург - Серов. Водитель KIA Rio неправильно выбрал скорость движения, и машину занесло под встречный Hyundai Accent. В результате ДТП погибла пассажирка KIA. Ее попутчица, а также шофер и два пассажира Hyundai госпитализированы с различными травмами.

Через несколько часов на 62 километре автодороги Ивдель - граница ХМАО водитель Mitsubishi Pajero при обгоне допустил столкновение с ехавшей навстречу Toyota. Погибла женщина из Mitsubishi, оба шофера доставлены в больницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Вечером на трассе Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда женщина не справилась с управлением ВАЗ-21140 и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двумя встречными Chevrolet. Автоледи получила смертельные травмы.

Всего за длинные выходные на Среднем Урале зарегистрировано 20 ДТП, в которых погибли 4 человека, еще 33 получили травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 244 нетрезвых водителя, еще 62 отказались от освидетельствования на состояние опьянения, хотя явно были подшофе.

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