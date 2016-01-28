На свердловских дорогах погибли три женщины27 февраля в 17:13
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За воскресенье.
Три женщины погибли на дорогах Свердловской области 26 февраля 2017 года.
Первая трагедия произошла утром на 144 километре трассы Екатеринбург - Серов. Водитель KIA Rio неправильно выбрал скорость движения, и машину занесло под встречный Hyundai Accent. В результате ДТП погибла пассажирка KIA. Ее попутчица, а также шофер и два пассажира Hyundai госпитализированы с различными травмами.
Через несколько часов на 62 километре автодороги Ивдель - граница ХМАО водитель Mitsubishi Pajero при обгоне допустил столкновение с ехавшей навстречу Toyota. Погибла женщина из Mitsubishi, оба шофера доставлены в больницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Вечером на трассе Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда женщина не справилась с управлением ВАЗ-21140 и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двумя встречными Chevrolet. Автоледи получила смертельные травмы.
Всего за длинные выходные на Среднем Урале зарегистрировано 20 ДТП, в которых погибли 4 человека, еще 33 получили травмы.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 244 нетрезвых водителя, еще 62 отказались от освидетельствования на состояние опьянения, хотя явно были подшофе.
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