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В Зауралье в ДТП с грузовиком погибли двое детей27 февраля в 14:35

  • Текст

И трое взрослых.

Утром 27 февраля 2017 года на 168 километре трассы "Иртыш" в Курганской области произошло страшное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, 21-летний водитель Nissan Almera при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с УАЗ "Патриот". От удара последний отбросило на грузовик DAF.

Погибли 5 человек, в том числе двое детей. Все находились в УАЗе. Еще двое - водитель Nissan и пассажир УАЗа - госпитализированы.

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