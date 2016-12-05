В Зауралье в ДТП с грузовиком погибли двое детей27 февраля в 14:35
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И трое взрослых.
Утром 27 февраля 2017 года на 168 километре трассы "Иртыш" в Курганской области произошло страшное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, 21-летний водитель Nissan Almera при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с УАЗ "Патриот". От удара последний отбросило на грузовик DAF.
Погибли 5 человек, в том числе двое детей. Все находились в УАЗе. Еще двое - водитель Nissan и пассажир УАЗа - госпитализированы.
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