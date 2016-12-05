И трое взрослых.

Утром 27 февраля 2017 года на 168 километре трассы "Иртыш" в Курганской области произошло страшное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, 21-летний водитель Nissan Almera при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с УАЗ "Патриот". От удара последний отбросило на грузовик DAF.

Погибли 5 человек, в том числе двое детей. Все находились в УАЗе. Еще двое - водитель Nissan и пассажир УАЗа - госпитализированы.