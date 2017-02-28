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Трое свердловчан пострадали в ДТП по дороге в санаторий27 февраля в 13:57

  • Текст

Их микроавтобус протаранила Kia.

Трое свердловчан пострадали в ДТП на трассе Минеральные Воды - Кисловодск, сообщают федеральные СМИ.

Авария произошла вечером 26 февраля 2017 года. Микроавтобус Mercedes Sprinter вез четырех свердловчан из аэропорта в санаторий Кисловодска. Водитель встречной Kia Spectra не справился с управлением, и автомобиль влетел в микроавтобус.

Виновник аварии погиб. Травмы получили трое пассажиров Mercedes, двое из них госпитализированы, передает "Уралинформбюро".

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