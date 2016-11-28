В Асбесте 17-летний подросток покончил с собой27 февраля в 13:58
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Из-за проблем в личной жизни.
В Асбесте 17-летний подросток покончил с собой. Школьника нашли под окнами многоэтажки утром 19 февраля 2017 года. Через сутки он скончался, сообщил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По его словам, вероятная причина суицида – проблемы в личной жизни. Проводится доследственная проверка.
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