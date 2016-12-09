В Челябинске в ДТП пострадал годовалый ребенок27 февраля в 17:19
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Столкнулись две легковушки.
25 февраля 2017 года в Челябинске на улице Железнодорожной 29-летний водитель Hyundai Solaris врезался в попутный ВАЗ-2111.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадал годовалый мальчик - пассажир отечественной легковушки. Его доставили в больницу с ушибом грудной клетки. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
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