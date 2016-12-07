Испугавшись поломки двигателя.

Проблемы с двигателем на 3 часа задержали в Тюмени самолет, направлявшийся в Москву утром 27 февраля, пишет Life со ссылкой на очевидца и источник в полиции.

Когда командир воздушного судна объявил о технической неисправности, у одной из пассажирок началась истерика. Портал публикует видеозапись, на которой женщина кричит "Я хочу выйти!", а окружающие пытаются ее утихомирить.

По данным табло аэропорта Рощино, с трехчасовым опозданием утром 27 февраля вылетел в Москву лайнер "Победы".

Пресс-секретарь авиакомпании и пресс-служба тюменского аэропорта на запросы "Уралинформбюро" не ответили.