В Тюмени женщина пыталась выпрыгнуть из самолета27 февраля в 16:40
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Испугавшись поломки двигателя.
Проблемы с двигателем на 3 часа задержали в Тюмени самолет, направлявшийся в Москву утром 27 февраля, пишет Life со ссылкой на очевидца и источник в полиции.
Когда командир воздушного судна объявил о технической неисправности, у одной из пассажирок началась истерика. Портал публикует видеозапись, на которой женщина кричит "Я хочу выйти!", а окружающие пытаются ее утихомирить.
По данным табло аэропорта Рощино, с трехчасовым опозданием утром 27 февраля вылетел в Москву лайнер "Победы".
Пресс-секретарь авиакомпании и пресс-служба тюменского аэропорта на запросы "Уралинформбюро" не ответили.
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