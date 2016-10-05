Под Пермью покончил с собой командир воинской части27 февраля в 16:56
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Возбуждено дело о доведении до суицида.
В поселке Гамово под Пермью покончил с собой 39-летний командир воинской части, передают местные СМИ.
39-летний мужчина свел счеты с жизнью 21 февраля 2017 года в своем кабинете. У него остались жена и дети.
Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Обстоятельства выясняются, передает "Уралинформбюро".
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