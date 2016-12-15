Уставший водитель устроил ДТП на свердловской трассе27 февраля в 18:25
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Он погиб.
В ночь на 27 февраля 2017 года на 58 километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Hyundai Sonata.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 47-летний водитель отечественной легковушки - он не справился с управлением. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Он скончался во время операции.
На переднем пассажирском сидении Lada находилась жена погибшего. Супруги ехали из Шадринска (Курганская область) в Советский (ХМАО-Югра). Женщина ехала за рулем до Серова, там за руль пересел ее муж. Буквально через километр они собирались остановиться на отдых в придорожном кафе. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за усталости водителя.
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