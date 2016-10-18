В Зауралье сгорели двое детей27 февраля в 18:31
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Они были дома одни.
При пожаре в зауральской деревне Красный Октябрь погибли 4-летний мальчик и его 6-летняя сестра.
Как сообщили "Уралинформбюро" СУ СКР по Курганской области, частный дом загорелся утром 25 февраля 2017 года. По предварительным данным, родители ушли, оставив детей без присмотра.
Проводится доследственная проверка, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
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