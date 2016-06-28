В Перми рухнул пристрой автоцентра27 февраля в 18:06
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"Тандем-Авто".
Днем 27 февраля 2017 года в Перми на Свиязева рухнул пристрой автоцентра "Тандем-Авто". На место выезжали 5 единиц техники и 14 человек личного состава, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Никто не пострадал.
Причины обрушения выясняются. Возможно, оно произошло из-за сугробов на крыше.
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